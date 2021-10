Lublin. Lubelska Akademia Futbolu chce więcej czas na budowę boisk w dolinie Bystrzycy. Znamy już odpowiedź ratusza

Poślizg w budowie Lubelskiej Akademia Futbolu. Pierwszy etap jej budowy, czyli powstanie czterech boisk miał być ukończony do 30 września 2021 r. Ale tak się nie stało. - Podpisano aneks do umowy, zmieniający termin realizacji pierwszego etapu inwestycji na 30 czerwca 2022 roku – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

LAF to projekt realizowany przez miliardera Zbigniewa Jakubasa. Ma to być kompleks obiektów służących do szkolenia zawodników piłki nożnej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym zaplanowano budowę czterech boisk, w drugim – budynku klubowego i kolejnych trzech boisk.

Aby inwestycja była możliwa miasto wydzierżawiło LAF 11,5 hektara terenów nad Bystrzycą, w sąsiedztwie gruntów zajmowanych niegdyś przez LKJ. Dzierżawa ma obowiązywać 30 lat.

Jakubas zobowiązał się wybudować cztery boiska do końca września tego rok. Ale dwa tygodnie temu spółka poprosiła miasto o przesuniecie tego terminu. I to o dziewięć miesięcy.