Lublin. „Magazyn Malkontenty". Żart, który zaszedł za daleko

Turyści porywani w krajach egzotycznych nie wiedzą, co się z nimi stanie, zanim nie zostaną porwani. Nic nie wskazuje na to, że coś może się wydarzyć. Tak samo nic nie wskazywało na to, że porwie mnie pomysł zrobienia „Magazynu Malkontenty" – czytamy we wstępie do drugiego numeru pisma napisanym przez redaktora naczelnego.