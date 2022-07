Lublin nad łąką przysiadł, ale nie był sam. Poetycką trasę przemierzyło 100 osób

To już 20. edycja przemierzania trasy i wspólnego czytania kultowego utworu Józefa Czechowicza.

– Dla mnie największą wartością tego czytania jest to, że stało się fajną tradycją – przekonuje Magdalena Krasuska z Domu Słów. – To wydarzenie ma różne wymiary i dla każdego jest czymś innym. Z jednej strony to spacer trasą poematu, spacer literacki, a z drugiej: spotykają się tu osoby, które lubią Lublin. Będąc tu po raz siódmy czy ósmy, nie mogę powiedzieć, że to jest nudne Wręcz przeciwnie, każdy spacer jest zupełnie inny. A „Poemat” jest po prostu pięknym utworem, ciągle bardzo lubię go czytać.