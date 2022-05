Lublin. Najwięcej jest petów. Uczniowie posprzątali Zalew Zemborzycki

Dla uczniów trzech szkół w gminie Trzydnik Duży posprzątanie zalewu nie było dużym wyczynem.

– To wolontariusze, którzy mają już dużo zasług. Wykonują prace na rzecz środowiska, ludzi i instytucji – tłumaczy Henryk Lis, nauczyciel biologii w szkołach w Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczycy Księżej i Łychowie Gościeradowskim, a jednocześnie opiekun działających tam kół Liga Ochrony Przyrody. Uczniowie mają na swoim koncie udział w europejskim liczeniu ptaków i poszukiwanie zwiastunów wiosny. Sprzątanie kawałków świata to dla nich standard, a Zalew Zemborzycki wcale nie zalicza się do najbardziej zaśmieconych miejsc. – Tutaj śmieci jest niedużo w porównaniu z miejscami, w których byliśmy. Koszmarnie jest np. nad Wisłą, za Annopolem w stronę Stalowej Woli – komentuje.