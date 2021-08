Lublin. Nie chcą wypaść z wyścigu o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Złożyli odwołania. Które projekty są na liście?

Do ósmej edycji budżetu obywatelskiego lublinianie złożyli 214 projektów, 62 nie przebrnęły oceny formalnej. Ich autorzy do 19 sierpnia, do godz. 24.00 mieli czas na złożenie odwołań.

- Biuro Partycypacji Społecznej zarejestrowało 25 odwołań. Osiem z nich odnosi się do zastrzeżeń w przypadku oceny pozytywnej, natomiast 17 dotyczy oceny negatywnej. W większości wpłynęły one drogą mailową. Z uwagi na to, że jedną z form składania odwołań było wysłanie ich pocztą, ostateczną liczbę poznamy na początku następnego tygodnia, po dotarciu korespondencji do Urzędu Miasta Lublin – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.

Dziwić może pojawienie się w zestawieniu ośmiu projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. – Zostały zaakceptowane do realizacji, ale z uwzględnieniem modyfikacji lub tylko częściowo. A autorzy zabiegają, aby były pozostawione w zgłoszonym przez nich kształcie – wyjaśnia Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin.