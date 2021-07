Lublin: Nowa wystawa w Muzeum KUL. Jest poświęcona kardynałowi Wyszyńskiemu MG.

materiały nadesłane

„…sztuka jest mocą trwałą! Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze” to tytuł nowej wystawy prezentowanej w Muzeum KUL. To kolejne wydarzenie przybliżające postać absolwenta i Wielkiego Kanclerza KUL - Prymasa Tysiąclecia, w związku z przygotowaniami do jego beatyfikacji, planowanej na 12 września w Warszawie.