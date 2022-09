Lublin. Ogrody Podróży na Politechnice Lubelskiej – wystawa pojazdów MADE IN POLITECHNIKA

Niespotykane “wynalazki” transportu wykonane przez studentów Politechniki Lubelskiej, będzie można oglądać do czwartku (15 września), w godzinach 10-14, na parkingu przy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. Dodatkowo od środy będzie można zobaczyć wystawę modelarską, która zorganizowana jest w "rdzewiaku" uczelni.

- Na wystawie można będzie zobaczyć około 10 pojazdów, takich jak: żuk 6x6, który nigdy nie był produkowany, ale jest promowany w akcji politechniki “Ratujmy żuki zostały ostanie sztuki”. Inne pojazdy to: syrenka na gąsienicach “Rudy 105B”, samochodzik CETAN, samochód elektryczny 4x4, pojazd zdalnie sterowany “Rysiek” 8x8, który może jeździć po schodach; półgąsienicowy polonez; niebieski traktorek – trabaktor “Zbyszek” (z silnikiem trabanta i dwom skrzyniami biegów, dzięki czemu ma 39 biegów, w tym 9 do tyłu, jest najczęściej wykorzystywany do prac polowych). Można także sprawdzić najnowszy nabytek uczelni, czyli mały poduszkowiec - informował dr inż. Leszek Andrzej Gardyński, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej.