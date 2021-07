Lublin: Po piątkowej burzy pan Tadeusz tonie w żwirze. ''To pokłosie inwestycji budowlanej dworca PKP Zachód"

W tym miejscu nie ma asfaltu, jest nieutwardzona droga wysypana żwirem. - Kiedy intensywnie padało to woda przez chodnik tu wszystko przyniosła. Nie ma w tym miejscu studzienki, która by zapobiegła tworzeniu się takich ''nurtów" - tłumaczył pan Tadeusz.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, z którą spotkał się mieszkaniec Lublina. - Kiedyś tu zalało mnie błotem i położyli płyty, które pomagały. Teraz szef budowy obiecał mi, że będzie dobrze. Jak pokazywali mi plany to chodnik miał być niżej, a nie jest. Teraz woda z niego spływa do mnie - mówi pan Tadeusz. - Ktoś chyba zrobił coś nie tak, ktoś nie pomyślał, bo to tak nie powinno wyglądać.