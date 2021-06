Lublin: Potężne stado dzików zaatakowało działkowicza. Mieszkańcy boją się nie tylko o uprawy, ale i o życie

Jak widać dziki sobie bardzo upodobały tamtejsze tereny. - Tutaj co rusz są jakieś legowiska dzików. Robimy co możemy. Samodzielnie kosimy wszystkie wysokie trzciny, w których mogą się chować, ale bezskutecznie. Ostatnio jak kosiłem to słyszałem w trawie chrząkanie, więc stamtąd poszedłem, żeby dać im czas, żeby sobie poszły. Jak wróciłem i dokończyłem to okazało się, że rzeczywiście całe legowisko tam miały - mówi pan Wojciech.

Legowisko dzików Marta Grabiec

Działkowicze są przerażeni i zrezygnowani. - Mamy klatkę do odłowu dzików i w ostatnim czasie udało się tam kilka złapać. Są one usypiane na miejscu przez weterynarza. Ekolodzy uznali, że najlepsze będą takie niskie kraty, aby ''pułapka" najlepiej wtapiała się w otoczenie. Tylko teraz dziki - szczególnie te małe - nauczyły się przeskakiwać przez kraty. Przychodzą się zatem najeść i bezkarnie uciekają - mówi pani Halina.

- Ja już od rana dzwoniłem do pani prezes żeby leki uspokajające wzięła, bo jej działka jest zdewastowana. W moim ogródku dziki sobie upodobały buraki. Wczoraj jeszcze tu były, a dziś już nie ma nic - mówi pan Wojciech. - U sąsiadów też skopane. Jeszcze do tego dziki są agresywne i nie wiadomo kiedy się ich spodziewać. Mnie zaatakowały rano, a dziewczynę kilka działek dalej popołudniu. Kiedyś była taka sytuacja, że potężny dzik chodził koło przystanku autobusowego i ludzie uciekli do sklepu i trzymali drzwi - mówi pan Wojciech.