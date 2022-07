Lublin. Serce małego Antosia jest jak „tykająca bomba”. Ty możesz pomóc go uratować!

Zbierane są środki na operację serca w Stanach Zjednoczonych, leczenie, transport medyczny i koszty pobytu. Przez 4 miesiące udało się uzbierać blisko 100 tys. złotych, ale jest to zaledwie 5% wymaganej kwoty.

- Kocham go. Kocham jego zapach i każdy jego uśmiech. Kocham wszystko, co jest z Nim związane. Gdy mi go zabraknie, umrze z nim część mnie. Śniadanie straci swój smak, spacer zmieni swój rytm, sen bez buziaka od synka nie będzie snem. Gdy go zabraknie, pęknie moje serce i runie świat! - czytamy dalej.