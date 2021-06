Lublin. Spotkanie ministra w sprawie strategii w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami

- 10 lat temu umówiliśmy się z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, że stworzymy tutaj takie małe centrum dowodzenia dla nich – powiedział prezydent Krzysztof Żuk i przyznał, że utworzenie go, jak i późniejsze projekty pokazały, że miasto zapewnia wysokie standardy opieki dla osób niepełnosprawnych. - Dzięki tej aktywności organizacji pozarządowych Lublin może dzisiaj pochwalić się skuteczną polityką i rzeczywistym rozwiązywaniem problemów osób ze środowisk niepełnosprawnych – podkreślił. Lublin to także miasto, które obecnie ma jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w tamtym roku wyniósł blisko 8,5 proc. - To również dowód, że nie tylko myślimy i staramy się te projekty realizować, ale wręcz wdrażamy je i skutecznie wspieramy te osoby - powiedział Żuk.

Władze miasta podejmują szereg akcji, by stworzyć tzw. systemowe działania wsparcia aktywizacji osób z niepełnosprawnościami różnego spectrum. Podstawą, która określa kierunki najważniejszych obszarów działań jest program miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami. - Jesteśmy w momencie uchwalenia nowego programu na lata 2021-2025. to dokument przygotowany w oparciu o konsultacje i głos organizacji pozarządowych – zapowiedziała Monika Lipińska, z-ca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych.

- Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są częścią systemu – podkreślał minister Paweł Wdówik. – To wieloletni program, który jest nastawiony na zapewnianie obywatelom dostępu do pełni praw obywatelskich.

Nowa strategia będzie miała wymiar prospołeczny, i jak zapewnia minister nie jest to dzieło teoretyczne, a odpowiedź na określone postulaty. Jej głównym celem jest włączenie osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i w dostępie do kultury czy w wyborze spędzania wolnego czasu.

Nowy program opiera się na 8 obszarach priorytetowych, m.in: niezależnym życiu, czyli wprowadzeniu systemowej usługi asystenta, rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, zwiększeniu dostępności transportu, edukacji, pracy, poprawie warunków życia i ochrony socjalnej, zdrowiu, poprawie dostępu do usług rehabilitacyjnych czy budowaniu świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych. - Świadomość na temat niepełnosprawności to coś, co ciągle domaga się zmian, niepełnosprawność to nie koniec świata - podkreślał minister.