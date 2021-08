Lublin stolicą kultury tradycyjnej. Przygotowania do Jarmarku Jagiellońskiego na ostatniej prostej. Zobacz zdjęcia Łukasz Kaczanowski

Lublin ponownie stanie się stolicą ogólnopolskiego święta – tym razem w wydaniu tradycyjnym. W dniach 20-22 sierpnia w stolicy województwa lubelskiego odbędzie się Jarmark Jagielloński, którego – jak pokazały poprzednie edycje – lublinianie są wielkimi miłośnikami. Czwartek (19 sierpnia) to ostatnie chwile by odpowiednio przygotować miasto do tego wydarzenia – a te są już na ostatniej prostej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.