Lublin stracił zabytek. Prawie 150-letnia rzeźba „ofiarą” braku porozumienia miasta i parafii Artur Jurkowski

Przez 146 lat rzeźba Matki Boskiej stała na obelisku przed kościołem św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie. Trzy lata temu została przeniesiona do dzwonnicy na czas przebudowy ul. Kalinowszczyzna. I nie wiadomo kiedy wróci na swoje miejsce. Aby tak się stało trzeba wyremontować kolumnę, na której stała figura. Kto ma to zrobić? Parafia wskazuje na miasto, miasto przekonuje, że to sprawa parafii.