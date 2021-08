Lublin. Ta podwyżka dotknie nas wszystkich. Wchodzi nowa taryfa opłat za wodę i ścieki. O ile uszczupli nasze portfele?

4,04 zł za metr sześcienny wody i 5,35 zł – za ścieki – to nowe, wyższe stawki opłat, które obowiązują w lubelskim MPWiK. Od wtorku (24 sierpnia) weszła w życie nowa taryfa opłat w komunalnej spółce. Firmie udało się przeforsować wniosek z propozycją cen dopiero za trzecim podejściem. Dwie wcześniejsze wersje taryfy odrzuciły Wody Polskie, które zatwierdzają ceny.

– Muszę pochwalić MPWiK ponieważ podszedł konstruktywnie i na drodze negocjacji, rozmów na temat kosztów a przede wszystkim redukcji zysków doszliśmy do konsensusu – mówił na początku sierpnia - po zatwierdzeniu taryfy - Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. I wyliczał jakie będą konsekwencja zmian dla naszych portfeli: – Pierwotnie MPWiK proponował podwyżkę dla czteroosobowe rodziny w wysokości ponad 22 zł miesięcznie, teraz to ok. 10 złotych.