Lublin. Trolejbusowa linia turystyczna. Czytelnik oburzony organizacją: - Dantejskie sceny rodem z PRL

Linia „T” (turystyczna) komunikacji miejskiej jest obsługiwana przez dwa zabytkowe pojazdy: trolejbus skoda 9Tr oraz autobus jelcz 272 Mex (Gutek). Ten sezon rozpoczęła 3 lipca. Zaplanowano łącznie 18 kursów w wakacyjne niedziele. Pojazdy odjeżdżają z przystanku przy Bramie Krakowskiej o godz. 16 oraz 17.

- Spróbowałem więc swojego szczęścia i wraz z narzeczoną wybrałem się na taki kurs na godzinę 16. Tu zaczyna się seria porażek oraz irytacji, jakie dzisiaj (w niedzielę 10 lipca – dop. red) doświadczyliśmy – to, co się działo w trakcie oczekiwania na przyjazd trolejbusu, to absolutny skandal i tragedia oraz koszmarna, upokarzająca wizytówka dla miasta Lublin – irytuje się nasz Czytelnik.