Lublin. W przyszłym roku łatwiej polecimy do Turcji

W przyszłym roku sezon letni na lotnisku rozpocznie się już 2. czerwca. Biuro podróży Coral Travel Poland dołoży drugą rotację lotów do Antalyi. Oznacza to, że do Turcji z Lublina będzie można polecieć dwa razy w tygodniu.

- Cieszę się, że nasza siatka połączeń zostanie uzupełniona o kolejne loty do Turcji. Kierunek ten należy do czołówki najchętniej wybieranych przez lubelskich turystów. Jestem przekonany,że ta dodatkowa rotacja przyciągnie klientów, którzy wybiorą nasz port lotniczy, jako początek wakacyjnej przygody - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

materiały prasowe

Antalya jest uznawana za jeden z najciekawszych kierunków wakacyjnych podróży na wybrzeże Morza Śródziemnego. Łączy zabytkową architekturę z atrakcyjnymi plażami i hotelami o rozbudowanej infrastrukurze. Zachowuje przy tym dobry stosunek jakości do ceny i nadaje się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla samotnych podróżników.