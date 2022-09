Spacer z psami cane corso. Pierwszy dzień IV Pikniku Cane Corso Italiano Łukasz Kaczanowski

W sobotę (24 września) odbył się IV Piknik Cane Corso Italiano. Zaczął się on od spaceru o godz. 11:00. Spod Zamku Lubelskiego uczestnicy przeszli do placu Litewskiego. Stamtąd udali się do "Relaksu" w Dąbrowicy. Piknik dedykowany jest właścicielom, hodowcom i miłośnikom tej rasy. Pierwszy dzień wypełniony był treningami, wykładami, konkursami z wyjątkowymi nagrodami i ciekawymi rozmowami przy ognisku. Powtórka w niedzielę o 11:00 w "Relaksie". Zobacz zdjęcia z wydarzenia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.