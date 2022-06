Lublin. Zagrali „Dla serduszka Antosia”, ale zbiórka się nie kończy

- Były to kolejne piękne i wzruszające dla nas chwile. Dzięki takim eventom mamy kolejne kroki do przodu w walce o sprawne serce naszego syna. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Janikowi za oddanie na licytację gitary, która została sprzedana w kwocie 550 zł. Był to piękny gest. Łączna kwota jaka została zebrana to 1732,35 + 5 euro, która zostanie przekazana na subkonto Antosia. Dziękujemy wszystkim bardzo – mówi Sandra Czerkas, mama Antosia.

– Serduszko Antosia to tykająca bomba. Ile ma czasu? Nie wiem. Ale wiem, że muszę walczyć o życie Antosia już teraz! Kocham go, mojego maleńkiego synka i nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym spełniają się wszystkie najczarniejsze myśli. Kocham go... Kocham jego zapach i każdy jego uśmiech. Kocham wszystko, co jest z nim związane. Gdy mi go zabraknie... Umrze z Nim część mnie... Śniadanie straci swój smak... Spacer zmieni swój rytm... Sen bez buziaka od synka nie będzie snem... Gdy go zabraknie... pęknie moje serce i runie świat! – pisze na portalu mama Antosia.