Lublin. Zdjęcie ze znaną osobą, czyli sposób radnego - Zbigniewa Jurkowskiego - na promocję miasta

O przebiegu akcji protestacyjnej informował w poniedziałek w Lublinie lider Agrounii Michał Kołodziejczak w Lublinie. Niedługo potem radny miejski Zbigniew Jurkowski z Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych zrobione przed drzwiami ratusza zdjęcie z Kołodziejczakiem, które opatrzył komentarzem: Do Lublina wszyscy chętnie przyjeżdżają.

W środę (9 lutego) działacze i sympatycy Agrounii mają protestować w całym kraju przeciwko polityce rządu, która ich zdaniem godzi w interesy polskich rolników. Blokady dróg zapowiadane są także na Lubelszczyźnie. W Lublinie rolnicy mają zablokować przejazd od ronda przy Makro na al. Witosa, a dalej al. Tysiąclecia, al. Solidarności do ronda Kuklińskiego. Następnie kolumna ciągników ma zawrócić.

- Zatrzymywanie ruchu to niepotrzebna uciążliwość. Można w inny sposób protestować – mówi radny Jurkowski i zapewnia, że protestów w ten sposób nie firmuje. - Moje uczucia polityczne są stałe, ale szedłem akurat do ratusza, przed którym organizowana była konferencja prasowa Agrounii, więc przedstawiłem się jej liderowi i poprosiłem o możliwość zrobienia zdjęcia. Często tak robię kiedy do Lublina przyjeżdżają znane osoby – wyjaśnia Zbigniew Jurkowski. I podkreśla, że w swoim portfolio ma wspólne fotografie z nieżyjącym już kompozytorem Romualdem Lipko, twórcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzym Owsiakiem, reżyserką Agnieszką Holland, a nawet najbardziej znanym redemptorystą w Polsce o. Tadeuszem Rydzykiem.