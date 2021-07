Lucas Laufen wystąpił w Zamościu. Były lirycznie, nastrojowo, refleksyjnie

Zebranej publiczności Lucas Laufen zaprezentował utwory ze swoich płyt pt. „Goodbye” oraz „I know where silence live”. Organizatorzy zauważyli, że występ barda rodem z Australii spotkał się z zainteresowaniem i entuzjazmem zamojskiej publiczności, a jego muzyka „płynnie zgrała się z klimatem zamojskiego Rynku Wodnego”, gdzie mieszkańcy Zamościa i turyści spotykają się by odpocząć.