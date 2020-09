LUK Politechnika Lublin ponownie sprawdzi się na tle zespołów PlusLigi. Lubelscy siatkarze zagrają o Puchar Prezydenta Miasta Lublin

Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Lublin rozpocznie się 4 września o godzinie 17:00 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4. Wezmą w nim udział cztery zespoły. Oprócz LUK Politechniki Lublin będą to: VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Cerrad Enea Czarni Radom.

Dla lublinian będzie to kolejny turniej, podczas którego sprawdzą się na tle zespołów z najwyższej klasy rozgrywkowej. W dniach 29-30 sierpnia podopieczni Macieja Kołodziejczyka uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej - Kozienice 2020. Ekipa LUK Politechniki Lublin wywalczyła na przedmiotowych zawodach czwartą lokatę. W półfinale lubelscy siatkarze przegrali z jednym w uczestników zbliżającego się turnieju Cerrad Enea Czarnymi Radom 0:3. W meczu o trzecie miejsce ulegli z kolei MKS-owi Będzin 1:3. - Turniej w Kozienicach pokazał nam, że nie możemy sobie tak frywolnie "chodzić". Pokazał, że musimy zakasać rękawy i trenować jeszcze mocniej, by stać się jeszcze lepszą drużyną - mówi kapitan LUK Politechniki Lublin, Grzegorz Pająk. - Wiemy, nad czym się musimy jeszcze skupić. Ta gra nie do końca się kleiła. To także na pewno pokłosie tego, że jest w drużynie sporo nowych twarzy. Musimy się skupić na tym najważniejszym aspekcie, czyli zgraniu. Chcemy by piłka chodziła jak po sznurku od jednego zawodnika do drugiego - dodaje