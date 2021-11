Mali i duzi mogą pomóc. 4 grudnia odbędzie się Charytatywny Bieg Mikołajów w Puławach

Kolejny raz w Puławach odbędzie się bieg mikołajkowy. O godzinie 10:00 wystartują dwa dystanse 5 km lub 9 km jest to trasa atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Również dla najmłodszych znajdzie się krótki dystans do pokonania od 50 do 200 metrów.

W trakcie sobotnich zawodów gościem specjalnym będzie reprezentacja Polskiego Związku Przeciągania Liny.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji BezMiar pod tym adresem.

Plan wydarzenia: