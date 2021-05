Mecz w Grudziądzu był ważny głównie dla dwóch zawodników. Żużlowcy Motoru i GKM mieli zrobić "różnicę"

Krzysztof Buczkowski jest wychowankiem klubu z Grudziądza i w tym klubie spędził w sumie 11 lat, w tym sześć ostatnich sezonów. W sobotę wrócił więc do domu i został ciepło przyjęty przez miejscową publiczność. - Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego. Wszyscy życzyli mi, jak najlepiej, nie było żadnych negatywnych odczuć. Za to im dziękuję. Po prostu czasami jest tak, że człowiek jeździ praktycznie pół kariery dla jednego zespołu, ale przychodzi moment, że trzeba raptownie coś zmienić. I do tego doszło. Ale jestem wdzięczny, że tak mnie przywitali - mówił żużlowiec.

Na dobrze znanym sobie terenie "Buczek" w końcu pojechał na miarę oczekiwań. Zdobył 8 punktów z bonusem, czyli niemal tyle, co w czterech wcześniejszych meczach łącznie. - Cieszę się, że wszystko zagrało, ale był to dla mnie trudny mecz mentalnie – mówił po meczu przed kamerą Eleven Sports. – Zdobyty przez nas punkt jest bardzo ważny w kontekście walki o play-off. W 15. wyścigu „przykleiłem” się do krawężnika, a Nicki (Pedersen) to wykorzystał. Potem jeszcze miałem uślizg, po którym musiałem jak najszybciej zejść z toru, bo rezultat 3:3 był dla nas korzystnym wynikiem – mówił o sytuacji z ostatniego biegu, w którym nie obronił trzeciej pozycji.