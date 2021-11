Mieszkaniec Kraśnika wyróżniony przez Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2021. Wcześniej został doceniony również w Genewie

Twórcami wynalazku są Grzegorz Piotrowicz z FŁT Kraśnik i Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Pomagali przy nim również prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Lech Pietrusiński, inż. Ryszard Domagalski z tejże uczelni.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń w Polsce. Promuje przede wszystkim wynalazczość i innowacje. Organizowany co roku skupia wynalazców z ponad 25 państw świata. Jest to głównie przegląd osiągnięć technicznych, które są już częściowo wykorzystywane w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Stworzony mechanizm został wcześniej również nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.