Milion zwolnień lekarskich za ubiegły rok. COVID-19 nie był główną przyczyną

Najwięcej zwolnień lekarskich w związku z koronawirusem lekarze wystawili w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. Najdłuższą absencję w pracy zakażenie wywołało u ubezpieczonych powyżej 40 roku życia. Jak wynika z danych ZUS, Covid nie był jednak najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich. W 2020 roku lekarze wypisali 22,2 mln zwolnień, nie wliczając w to zaświadczeń na opiekę nad członkami rodziny. To liczba niemal identyczna, jak w 2019 roku. Najwięcej zaświadczeń przypadło na marzec i październik. W samym województwie lubelskim lekarze wystawili ponad 1 milion zwolnień. Chorowaliśmy za to dłużej niż w 2019 roku, bo liczba dni absencji w pracy sięgnęła w kraju ponad 286 mln (o 4,4 proc. więcej niż w 2019 roku).

I podkreśla, że na początku pandemii wielu ludzi w związku ze strachem czy fobią, wolało nie pojawiać się w pracy. - Dotyczyło to np. urzędników czy sklepowych. Ja w takiej sytuacji zawsze tłumaczyłem, że można wykorzystać na to swój urlop. Takie zjawisko obserwowane było tylko przez moment, bo wielu pracodawców zaproponowało wtedy przejście na home office. Wtedy pracownicy spokojnie mogli pracować, nie wychodząc z domu, co wpłynęło na zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich. Co ciekawe, na jesień nie zauważyliśmy tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o infekcje u dzieci. Ze względu na to, że nie uczęszczały do szkół czy przedszkoli, odnotowaliśmy mniej różnych przeziębień - wyjaśnia lek. Zieliński.