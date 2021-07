Mój prąd 3.0 - Dlaczego warto być eko?

Mój Prąd 2021 - zasady

Wnioski (wyłącznie w formie elektronicznej) o dofinansowanie z programu "Mój Prąd" 3.0 należy składać od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu wynosi w tej edycji 534 mln PLN, przy czym należy zaznaczyć, że cała kwota zostanie przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania dla inwestorów, których instalacja fotowoltaiczna spełnia poniższe warunki:

• ma moc od 2 do 10 kWp i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, przy czym nie ma znaczenia, gdzie jest zamontowana (budynek mieszkalny, gospodarczy, na gruncie itd.)

• jest już całkowicie zbudowana (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) i podłączona do sieci elektroenergetycznej (inwestor ma zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i posiada licznik dwukierunkowy)

• wydatki na instalację zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. i instalacja paneli fotowoltaicznych nie została zakończona przed tą datą

• inwestycja nie stanowi rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej

Program "Mój Prąd" 3.0 skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD, zakład energetyczny), która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Mój Prąd 3.0 a inne formy finansowania fotowoltaiki

Co ważne, dotacje udzielone w ramach programu "Mój Prąd" korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Należy także pamiętać, że w przypadku finansowania instalacji fotowoltaicznej (lub jej części) z innych środków publicznych (w tym programu „Czyste powietrze”) nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu "Mój Prąd". Wnioskodawca musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać. Dotację z programu "Mój Prąd" można jednak połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.