Motor Lublin jedzie po kolejne zwycięstwo. Żółto-biało-niebiescy zmierzą się Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Podopieczni Marka Saganowskiego wreszcie grają tak, jak życzyliby sobie tego głodni zwycięstw kibice z Lublina. "Motorowcy" nie stracili bramki od pięciu spotkań. W ich trakcie sami zdobyli ich aż 11. Dobrą serię zapoczątkował bezbramkowy remis w Elblągu z tamtejszą Olimpią. Później było już tylko lepiej. Żółto-biało-niebiescy zwyciężyli 4:0 z GKS-em Bełchatów, 3:0 z rezerwami poznańskiego Lecha i również 3:0 z Garbarnią Kraków. Ponadto w minioną środę lublinianie wyeliminowali pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała z Fortuna Pucharu Polski, pokonując faworytów 1:0 na Arenie Lublin. Czas na kolejne ligowe starcie. Tym razem na wyjeździe.

- Piłka nożna jest nieprzewidywalna, a tym bardziej nasza liga. Na pewno Pogoń to zespół, który u siebie punktuje i jest dobrze zorganizowany, więc spodziewamy się ciężkiego meczu - mówi trener zespołu z Lublina.

Ostatnie spotkanie Motoru pokazało jaką głębię składu ma lubelski klub. Marek Saganowski postawił w starciu z pierwszoligowcem na kilku zmienników, którzy pokazali się z dobrej strony. Trener cieszy się z szerokiego wachlarza możliwości przy ustalaniu wyjściowego składu. - Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia. W meczu z Podbeskidziem było sześc zmian względem poprzedniego starcia. Nie było po nich widać jednak dużej różnicy. To oznacza, że zawodnicy, pomimo tego, że siedzą na ławce, są przygotowani do tego, by walczyć o pierwszy skład, czy pomóc drużynie. Dla mnie nie liczy się jedenastka, która wychodzi, tylko dwudziestu paru zawodników, których mam szatni. Oni mają być gotowi na swój moment. Ci zawodnicy, którzy dostali szansę pokazali, że są gotowi i pracują dobrze - tłumaczy szkoleniowiec.