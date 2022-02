Motor Lublin nie zachwycił. W czwartym sparingu tej zimy lepsza Siarka

W środku tygodnia po wygranym 6:2 spotkaniu z Chełmianką trener Marek Saganowski zwracał uwagę, że to ostatni tydzień, w którym drużyna mocno skupia się na motoryce. Być może obciążenia zespołu wyszły w starciu z Siarką, bo Motor nie sprawiał w nim dobrego wrażenia już od początku tego pojedynku. Po bramkach Ivana Agudo i Dawida Bałdygi było 2:0 dla zespołu z Podkarpacia. Pod koniec pierwszej części sytuację sam na sam z bramkarzem Motoru wykorzystał Paweł Mróz i było już 3:0 dla „ Siarkowców”. Przed drugą częścią pojedynku drugoligowcy z „ Koziego Grodu” mieli nad czym myśleć.

W niej od pierwszych minut na placu gry pojawił niedawno zakontraktowany 31-letni Jakub Kosecki. Lublinianie chcieli forsować bramkę rywali, jednak to nie do końca im się udawało. Błąd defensywy tarnobrzeżan na gola w 54. minucie zamienił Bartłomiej Kafel. Jak się okazało było to pierwsze i ostatnie niedzielnego popołudnia trafienie Motoru, który przegrał w Lubartowie 1:3.