Motor Lublin pojedzie w niedzielę z Fogo Unią Leszno. Żużlowy szlagier w Lublinie

Lubelscy żużlowcy w ostatniej kolejce odnieśli czwarte zwycięstwo w obecnych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Na swoim torze pokonali eWinner Apatora Toruń 51:39. Nie była to najwyższa wygrana "Koziołków" w tym sezonie, ale na rozmiary zwycięstwa wpłynęło kilka pechowych sytuacji. Drużyna Motoru pojechała jednak bardzo dobre zawody i aktualnie zajmuje pozycję lidera PGE Ekstraligi

- Zajmujemy pierwsze miejsce w ligowej tabeli, co bardzo nas cieszy i trudno nie być zadowolonym z takiej sytuacji - mówi Jacek Ziółkowski, manager Motoru Lublin. - Pamiętamy jednak o tym, że mamy dziewięć punktów i tylko jedno oczko za nami jest Wrocław, Gorzów oraz Leszno, więc przewaga jest bardzo niewielka. Z tyłu na piątej pozycji czai się ponadto Włókniarz Częstochowa, który dwoma zwycięstwami na wyjazdach powrócił do gry i walki o play-offy. Szansę na wygraną w najbliższym meczu z Unią Leszno oceniam pół na pól na pół. W tym sezonie nie mamy jednego, zdecydowanego lidera, gdyż mamy bardzo wyrównaną drużynę. Z kolei minusem lesznian w trwającej kampanii jest może nie to, że mają słabą parę juniorską, ale ich pozostali zawodnicy jeżdżą dosyć nierówno - dodaje.