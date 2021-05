Motor Lublin pokonał Fogo Unię Leszno. Zobacz zdjęcia

W konfrontacji na lubelskim stadionie od samego początku nie brakowało niespodzianek i efektownych mijanek. W pierwszym wyścigu dość niespodzianie jako ostatni na metę przyjechał utytułowany Emil Sajfutdinow, którego wyprzedził na trasie Grigorij Łaguta. Gonitwę wygrał szybki Jaimon Lidsey, choć do ostatnich metrów naciskał na niego Jarosław Hampel. Co ciekawe, tuż za metą zawodnik Motoru złapał kapcia, ale nie miało to wpływu na wynik.

Bieg juniorski udało się odjechać dopiero za trzecim podejściem. W pierwszej próbie - zdaniem sędziego - start "ukradł" Mateusz Cierniak. W drugiej doszło do upadku z udziałem Kacpra Pludry z drużyny gości oraz Cierniaka. O tym, że do trzech razy sztuka miejscowym kibicom przypomniała para gospodarzy, wygrywając 5:1.

W następnym wyścigu znakomicie zaprezentowała się para Mikkel Michelsen - Dominik Kubera (jadący jako rezerwa zwykła za Marka Kariona). Drugi z wymienionych najszybciej "wystrzelił" spod taśmy, ale na trasie dał się wyprzedzić partnerowi z zespołu, a później umiejętnie blokował atakującego go Janusza Kołodzieja.