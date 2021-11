Motor Lublin rozpoczyna rundę rewanżową. Na początek Znicz Pruszków

Po wygranej w derbach z Wisłą Puławy podopieczni Marka Saganowskiego zmniejszyli dystans do strefy barażowej do jednego punktu. Wymagania wobec zespołu z Lublina są jednak zdecydowanie większe. Kibice przed sezonem liczyli na to, że Motor będzie się bić o dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans. Tymczasem lublinianie tracą do drugiej lokaty okupowanej przez chorzowski Ruch dziewięć oczek. Ligowi liderzy ze Stali Rzeszów "odjechali" już na 17 punktów i są raczej poza zasięgiem.

Sytuacja zaogniła się jeszcze mocniej gdy po ostatnim meczu ligowym piłkarze nie podeszli do trybuny podziękować za doping. Kibice zareagowali na to zachowanie w ostrych słowach. To z kolei wyprowadziło z równowagi prezes lubelskiego klubu, Martę Daniewską, która "pozdrowiła" fanów żółto-biało-niebieskich środkowym palcem. Prezes Motoru przeprosiła za swoje zachowanie. Klub opublikował także oświadczenie piłkarzy. Pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ. Odbyło się także specjalne spotkanie z kibicami. - Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i ustaliliśmy, jak to ma dalej wyglądać. Mam nadzieję, że wszystko zostało wyjaśnione. Cieszymy się, że jesteśmy razem i idziemy w tę samą stronę - mówi trener Motoru, Marek Saganowski.