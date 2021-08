Motor Lublin zremisował we Wrocławiu z rezerwami miejscowego Śląska. Mecz przyjaźni zakończony podziałem punktów

Po zdobyciu gola lublinianie nie spuszczali z tonu. Rezerwy Śląska zupełnie oddały przyjezdnym inicjatywę. Podopieczni Marka Saganowskiego budowali atak pozycyjny. Blisko podwojenia prowadzenia był w 27. minucie Vitinho, który po zejściu ze skrzydła do środka uderzył lewą nogą w światło bramki. Golkiper Śląska, Maksymilian Boruc zdołał zażegnać zagrożenie, zbijając piłkę na słupek i skończyło się jedynie na rzucie rożnym. Osiem minut później lubelski Brazylijczyk miał kolejną okazję, lecz tym razem nieprzepisowo zatrzymał go Szymon Michalski.

W kolejnych minutach Motor nieco odpuścił i pozwolił rozgrywać piłkę gospodarzom. Piłkarze drugiego zespołu Śląska dobrze radzili sobie do wysokości pola karnego gości. Nie potrafili jednak zagrozić bramce przyjezdnych. Lublinianie liczyli z kolei na kontry. Plan wydawał się dobry do 40. minuty. Wówczas sędzia wskazał na jedenasty metr po faulu Pawła Moskwika na Szymonie Kroczu. Rzut karny pewnie wykorzystał Przemysław Bargiel i dał swojemu zespołowi wyrównanie. Do przerwy wynik się już nie zmienił, choć żółto-biało-niebiescy atakowali coraz intensywniej. Jeszcze przed zejściem do szatni refleks Boruca sprawdził Fidziukiewicz. Swoją okazję miał także Adrian Dudziński.