Na moprowskoj rabotie. Felieton redaktora naczelnego

Organizacja była bardzo potrzebna robotnikom, ponieważ często zwracali się do niej prosząc o pomoc. Tutaj trafiały także rodziny osób będących w więzieniach lub miejscu odosobnienia. Czerwona Pomoc nie tylko pomagała im materialnie, ale także organizowała rodziny odosobnionych. Zalecała je [tak!] by starali się o przyjęcie u wojewodów, a także podejmowali interwencję w innych urzędach […]. MOPR słusznie zauważała, że tylko zorganizowana forma protestu może przynieść jakiś skutek, dlatego namawiała rodziny więźniów, by działały razem – tak o działalności Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom pisał kilka lat temu Ireneusz Polit w publikacji o Berezie Kartuskiej.

Przywołuję na wstępie felietonu opinię współczesnego autora na temat MOPR, by zobrazować jak trudno jest nam dzisiaj poruszać się w świecie kłamstw i dezinformacji. Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom to organizacja powołana na IV Kongresie Kominternu w 1922 roku. W ciągu kolejnych lat powstawały jej sekcje w kilkudziesięciu krajach świata, występując potocznie pod nazwą Czerwonej Pomocy. Mimo że formalnie MOPR-y były strukturami pozapartyjnymi, to Centralny Komitet MOPR (CK) podlegał bezpośrednio Kominternowi. Przypomnę młodym czytelnikom, że Komintern to skrót od Międzynarodówki Komunistycznej, organizacji powstałej z inicjatywy Włodzimierza Lenina w Moskwie w celu propagowania idei komunistycznych i przygotowania do światowej rewolucji proletariackiej. Pierwszy kongres Międzynarodówki Komunistycznej miał miejsce w marcu 1919 roku i uczestniczyli w nim przedstawiciele Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Przypominam, że wczoraj świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku, zatem towarzysze z KPRP spiskowali przeciwko wolnej i niepodległej ojczyźnie. I nie są to słowa pisane na wyrost, bowiem ta komunistyczna partia założona została w grudniu 1918 roku, w sześć tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, i już na zjeździe założycielskim jej członkowie odrzucili uznanie ogłoszonej 11 listopada niepodległości. I niestety w tej postawie byli bardzo konsekwentni, co znalazło wymiar praktyczny w ich zaangażowaniu w rewolucję w Rosji oraz całkowite poparcie wojsk inwazyjnych w 1920 roku. Podczas wojny polsko-bolszewickiej polscy komuniści utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom), na którego czele stanął Julian Marchlewski, a który miał przejąć władzę w Polsce po zwycięstwie Armii Czerwonej. 30 lipca 1920 roku w Białymstoku Polrewkom ogłosił odezwę, w której zapowiedział trzy najważniejsze swoje postulaty – utworzy Polską Socjalistyczną Republikę Rad, likwidując niepodległą IIRP, znacjonalizuje ziemię i.. rozdzieli państwo od Kościoła.