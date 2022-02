Na pieniądze na solary czekali latami, ale się doczekali

Po trzech latach od ogłoszenia konkursu na dofinansowanie do inwestycji z wykorzystaniem OZE cztery kolejne samorządy otrzymały dotacje na swoje projekty. To efekt zwiększenia do 261 mln zł puli na ten cel przez zarząd województwa.

– Wasza cierpliwość została nagrodzona – mówił w piątek (18.02) do samorządowców marszałek Jarosław Stawiarski, który podkreślił, że decyzja o zwiększeniu pieniędzy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oznaczają korzyści dla setek rodzin. - Przy tych cenach energii będzie to miało wpływ na zmniejszenie kosztów funkcjonowania mieszkańców – zauważył marszałek.

Ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gminy Radzyń Podlaski. Pieniądze trafią na zakup i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Wójt gminy Wiesław Mazurek tłumaczy, że na te pieniądze mieszkańcy bardzo liczyli. – Mieliśmy wielu chętnych, ale byliśmy na liście rezerwowej. Zamierzamy wykorzystać te pieniądze co do złotówki, bo zainteresowanie jest duże, zwłaszcza teraz kiedy jest taki pęd cenowy energii - mówi wójt Mazurek.