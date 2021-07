Najpierw Zamość, a później Szczebrzeszyn. Zamojszczyzna gospodarzem 7. edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego

7. edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego wystartuje 1 sierpnia w Zamościu, natomiast od 2 sierpnia przenosie się do Szczebrzeszyna gdzie pozostanie do 7 sierpnia. Patronem festiwalu w tym roku jest Tadeusz Różewicz. Każdego festiwalowego dnia uczestnicy, będą mogli wziąć udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach panelu przygotowanego przez prof. Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego i Irka Grina dyrektora Wrocławskiego Domu Literatur.

Organizatorzy mają nadzieję, że pięć spotkań poświęconych postaci Różewicza, pozwoli nie tylko na upamiętnienie jego postaci, ale również na pogłębienie wiedzy o jego twórczości jak najszerszemu gronu odbiorców.

- Szczebrzeszyn. Polszczyzna. Kierujmy te wspaniale brzmiące słowa do ludzi i do GPS – ów, żebyśmy się wspólnie spotkali na fantastycznym święcie literatury i języka polskiego w Szczebrzeszynie – zachęca do udziału w wydarzeniu, prof. Koziołek.