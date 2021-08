„Namysłowiacy” zagrają na ludową nutę. Będzie to niezwykły, sentymentalny koncert

Zamojska Orkiestra Symfoniczna ma bardzo długą i chlubną historię. Kiedyś nosiła nazwę Orkiestra Włościańska im. K. Namysłowskiego, a potocznie grupę nazywano „Namysłowiakami”. Nie bez powodu. Zespół w Chomęciskach założył Karol Namysłowski, rekrutując do tego lokalnych muzyków – włościan.

Grupa po raz pierwszy wystąpiła w 1880 r. podczas nabożeństwa w miejscowym kościele. Jej sława rosła, a po przekształceniu w orkiestrę wyruszyła z koncertami m.in. do Zamościa, Lublina, Krasnegostawu, a potem m.in. do Kielc, a w 1885 r. do Warszawy.

Potem przyszły także wojaże zagraniczne.