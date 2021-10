Narodowcy z Lublina krytykują lwowskich nacjonalistów

- Ukraina po trupach dąży do swojej tożsamości historycznej. Niestety jest ona oparta na kłamstwie – mówi Rafał Mekler, lider Ruchu Narodowego na Lubelszczyźnie, który wspólnie z działaczami z klubów Konfederacji w Lublinie skierował do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka apel o "próbę podjęcia dyplomatycznych rozmów przez dotyczących podjętych przez radę obwodową we Lwowie uchwał”.

Chodzi o decyzję deputowanych lwowskiej rady obwodowej, którzy kilka tygodni temu zdecydowali o ogłoszeniu 2022 rokiem UPA. Ukraińcy samorządowcy argumentowali swoją decyzję „istotnym wkładem UPA w ukraiński wyzwoleńczo-rewolucyjny ruch doby II wojny światowej" i tym, że w przyszłym roku minie 80 lat od utworzenia tej organizacji. Deputowali ze Lwowa zwrócili się też do władz centralnych o podobną decyzję na poziomie całego kraju. Natomiast wcześniej, próbowali doprowadzić do ustanowienia Stepana Bandery patronem miejscowego stadionu. Ostatecznie pomysł ten nie został jednak zaakceptowany.

Te działania ukraińskich władz obwodu lwowskiego nie podobają się także Bartłomiejowi Pejo, liderowi klubów Konfederacji na Lubelszczyźnie i wicestaroście świdnickiemu. - Nie może być naszej zgody na gloryfikację nacjonalistycznych ugrupowań, które doprowadzały do bestialskich mordów Polaków – mówi Pejo.