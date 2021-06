„Nie” dla podwyżki stawek za wodę i ścieki usłyszał lubelski MPWiK. To już druga odmowa zatwierdzenia taryf. Co oznacza dla mieszkańców?

„Nie” dla podwyżki stawek za wodę i ścieki usłyszał lubelski MPWiK. Wody Polskie po raz drugi odmówiły zaakceptowania taryfikatora opłat. - Zaproponowane ceny powodują gwałtowne zmiany taryf – argumentują decyzję.

Dla mieszkańców Lublina to dobra wiadomość. Opłata za wodę i ścieki się nie zmieni. Przynajmniej na razie. Wody Polskie nie przyjęły – po raz drugi - taryfikatora nowych stawek zaproponowanego przez MPWiK. Uzasadnienie odmowy trafiło we wtorek (15 czerwca) do wodociągowej firmy. - Spółka nie uwzględniła w pełni uwag organu zawartych w decyzji odmawiającej, co spowodowało, że zaproponowane ceny w dalszym ciągu powodują gwałtowne zmiany taryf - argumentuje Jarosław Kowalczyk, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wody Polskie wytykają, że MPWiK za szybko chciał zamortyzować koszty inwestycji, które zrealizował. A to wywindowało stawki za wodę i ścieki. Drugim argumentem były koszty wynagrodzeń. - Zostały one zaplanowane w zbyt dużej wysokości i nie są bezpośrednio związane ze wzrostem płacy minimalnej – wskazuje Kowalczyk. Trzecim zaś przyjęcie przez MPWiK zbyt wysokiego wskaźnika wzrostu kosztów energii.

MPWiK nie kryje zaskoczenia. - Oczekiwaliśmy decyzji zatwierdzającej projekt taryfy złożony przez nas 28 kwietnia 2021 r. Uwzględniał on wszystkie zalecenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie i szczegółowo odnosił się do uwag i wniosków Wód Polskich. Przede wszystkim jednak był on w pełni uzasadniony zoptymalizowanymi kosztami ponoszonymi przez spółkę i chronił interesy mieszkańców Lublina – mówi Magdalena Bożko, rzeczniczka MPWiK.

Pierwszy wniosek taryfowy MPWiK złożył w lutym. Został odrzucony. - Podwyżka zaproponowana na poziomie 26 proc. w dużym wojewódzkim mieście jakim jest Lublin jest gigantyczna – uzasadniał Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. Pod koniec kwietnia MPWiK przedstawił skorygowany wniosek. Ponownie zakładał podwyżkę. Ale mniejszą niż w lutym. Przewidywał, że do czerwca 2022 r. za metr sześcienny wody mieszkaniec Lublina płaciłby 4,19 zł (we wniosku lutowym było 4,33 zł). Przez kolejny rok - 4,51 zł, a od czerwca 2023 r. do czerwca 2024 r. - 4,55 zł.

Podobna zasada – corocznych podwyżek – zastała zastosowana do ścieków: do czerwca 2022 r. stawka miała wynosić 5,53 zł (lutowa propozycja 5,70 zł), a później 5,87 zł i w końcu - 5,91 zł. - Gdyby zaproponowana przez nas taryfa została zatwierdzona, Lublin wciąż pozostałby miastem o najniższym poziomie cen za wodę i ścieki w grupie dużych miast w kraju – przekonuje Bożko.

Ceny wody w Lublinie nie zmieniły się od 2015 r., a ścieków - od 2016 r. Obecnie za metr sześcienny wody płacimy - 3,72 zł, a ścieków - 5,19 zł. I lublinianie dalej będą tyle płacić. - Do czasu wejścia w życie nowego taryfikatora - wyjaśnia Kowalczyk.

Kiedy może to nastąpić? Nie wiadomo. Najpierw MPWiK musi przedstawić nową propozycję stawek. A później poczekać czy zostanie zaakceptowana. - Na przedłożenie poprawionego projektu taryfy mamy 30 dni. Zrobimy to w możliwie najkrótszym czasie – podkreśla Bożko. W podobnej sytuacji jak Lublin jest np. Biała Podlaska. Tam Wody Polskie też dwa raz odmówiły zatwierdzenia taryf. Nowe ceny ma natomiast Chełm: dla wody – 3,21 zł, dla ścieków – 5,89 zł (są o 10 proc. niższe od poprzednich).

