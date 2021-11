Nie dostosował się do warunków na drodze. Jazdę zakończył na słupie w pozycji pionowej

Do zdarzenia doszło w czwartek (19.11) w Toczyskach. 18-letni kierowca volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad samochodem. W wyniku czego zjechał na pobocze uszkadzając kilka przęseł metalowego ogrodzenia, uderzył w rosnące na terenie posesji drzewo, a następnie w słup trakcji elektrycznej, poważnie go uszkadzając. W auto „stanęło” pionowo zatrzymując się na słupie.

Nastolatek został przewieziony do łukowskiego szpitala, jednak nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci ustalili także, że prawo jazdy posiadał od sierpnia bieżącego roku.

18-latek został ukarany wysokim mandatem.