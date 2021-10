Nie wszystkie bociany odlatują do ciepłych krajów. W gminie Żółkiewka będą zimowały dwa ptaki

Zgłoszenie od zaniepokojonej Czytelniczki dostaliśmy 27 października. – Problem jest od około tygodnia. W gminie pomimo wielu zgłoszeń nikt nie podjął interwencji. Chodzi o miejscowość Rożki Kolonia, teren obok remizy. Po prostu chciałabym pomóc tym ptakom. Może potęga mediów coś zdziała – napisała pani Anna.

Wójt o problemie dowiedział się dopiero w środę, kiedy wrócił z urlopu. – Te bociany nie są chore, nie mają też połamanych skrzydeł, ale sobie fruwają. Wiemy, że Stowarzyszenie Szansa dla Bociana pomaga potrzebującym ptakom, ale trzeba go odłowić. A jak odłowić latającego bociana? – pyta wójt Jacek Lis.

Na to pytanie odpowiedziało samo Stowarzyszenie. – Zdrowych bocianów nie należy odławiać ani do nas przewozić – tłumaczy Kamil Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Szansa dla Bociana. Na ten moment organizacja ma pod swoimi skrzydłami osiemnaście ptaków i jak deklaruje, zmieści się również dziewiętnasty. W tamtym roku jesienią wszystkich podopiecznych było trzydzieści. – Co roku są zgłoszenia o bocianach, które nie odleciały, ale to normalne, że część z nich zostaje. Zdarza się, że stado zostawia na przezimowanie osobniki osłabione lub młode – dodaje. Uczula również, że okoliczni mieszkańcy powinni interesować się stanem zdrowia ptaków, zwłaszcza kiedy temperatura znacząco spadnie.