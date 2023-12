Nie wyrzucaj resztek świątecznego jedzenia! Potrawy możesz zanieść do Jadłodzielni

Co zrobić z resztkami świątecznego jedzenia?

- Część z osób nawet w Wigilię dostarcza do nas żywność prosto ze świątecznego stołu. Zainteresowanie ze strony potrzebujących każdego roku jest duże, więc gwarantujemy, że dostarczone do nas potrawy się nie zmarnują - informuje Michał Wolny z Jadłodzielni w Lublinie.

Resztki barszczu, pierogów czy kapusty z grzybami zalegają w naszych lodówkach? Zwykle świątecznego jedzenia jest za dużo i okazuje się, że domownicy nie są w stanie zjeść wszystkich przygotowanych potraw. Niektórym szkoda jest wyrzucać produkty, które są jeszcze świeże i mogą sprawić przyjemność innym. Z pomocą przychodzi Jadłodzielnia w Lublinie, do której możemy je przynosić.

Jakie produkty można przynosić?

Do placówki należy przynosić produkty lub gotowe dania, które sami chcielibyśmy zjeść. Najlepiej, gdyby były podpisane, poporcjowane i znajdowały się w szczelnych opakowaniach, które możemy zostawić na miejscu. Należy pamiętać także, by na każdym pudełku umieścić datę przyrządzenia potrawy. Placówka zachęca do przekazywania produktów nadwyżkowych i podkreśla, że nie należy specjalnie robić dla niej zakupów. Jak tłumaczy Michał Wolny nie taka jest idea Jadłodzielni.