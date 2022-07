Niemce. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19. Jedna osoba ranna

Do zdarzenia doszło na drodze z Lubartowa do Lublina. Ranny został pasażer samochodu osobowego. W wyniku zderzenia zablokowany jest pas ruchu z Lubartowa do Lublina oraz lewoskręt od strony Lubartowa. Ruch odbywa się wahadłowo.

Według przewidywań, utrudnienie potrwa do godz. 19:30.

Aktualizacja: Koniec utrudnienia. Dalsze czynności prowadzone są w zatoczce autobusowej, bez wpływu na ruch.