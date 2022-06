Nierealny „realizm”. Felieton Jacka Borkowicza

Dziwnym trafem w tym samym czasie odsłonięto figury lwów na Cmentarzu Orląt. Przez całe lata zabite dechami wizerunki dumnych drapieżników z miasta Lwowa raniły uczucia polskich patriotów. Były dla nich symbolem małoduszności Ukraińców, którzy nie chcą uznać bohaterstwa swoich przeciwników. W porządku, to był zrozumiały ból. Teraz jednak chyba przyszła pora na głęboki oddech ulgi oraz refleksję: oto potomkowie dawnych nieprzyjaciół wyciągają do nas rękę. Tymczasem wiadomość ze Lwowa przeszła jakby niezauważona. A przynajmniej pozostała w cieniu sensacji na temat rzekomych ukraińskich nożowników z Nowego Światu.

Może by lepiej spuścić na podobne plotki miłosierną zasłonę milczenia, gdyby nie fakt, że ich głosiciele lubią nazywać się realistami. Podobno to właśnie oni są reprezentantami zdrowego podejścia do polskiego narodowego interesu, w odróżnieniu od ludzi Ukraińcom życzliwych, których określają jako oderwanych od ziemi romantyków, a także niebezpiecznych, bo niepotrzebnie „machających szabelką” prowokatorów.