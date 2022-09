Norymberga dla Rosji. Felieton Pawła Bobołowicza Paweł Bobołowicz

nadesłane

Świat nie powinien być zaskoczony informacjami o stosowaniu masowych tortur i mordów przez Rosję. Takie metody Rosja stale wykorzystywała w swojej historii, takie metody stosuje też w stosunku do własnych obywateli. Dziś mamy dowody zbrodni, bo ukraińska armia z rosyjskiego cienia wyrywa kolejne obszary ukraińskich terytoriów. Jednak nawet dowody największych zbrodni nie przekonują wszystkich, by z Putinem nie robić interesów, by traktować go jak zbrodniarza.