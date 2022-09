Nowa hala, nowy rok szkolny – podwójna inauguracja w liceum im. Staszica

Hala sportowa przez całą staszicową społeczność była wyczekiwana od lat. Przypomnijmy – jej całkowity koszt zamknął się w kwocie 14,1 mln zł. Wstęga została uroczyście przecięta przez polityków, przedstawicieli samorządu, oświaty i władz miejskich. Budynek został poświęcony przez arcybiskupa Stanisława Budzika.

Miejski charakter uroczystości mocno zaakcentował Krzysztof Żuk podając garść statystyki:

- W nowym roku szkolnym miasto Lublin prowadzić będzie 150 szkół i placówek różnego typu, w tym 68 przedszkoli. W tych szkołach kształcić się będzie ponad 46 tysięcy uczniów i słuchaczy, a w publicznych przedszkolach blisko 10 tys. dzieci. We wszystkich tych szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto zatrudnionych będzie ponad 6 tys. nauczycieli i 3 tys. pracowników niepedagogicznych - wyliczał Żuk.

W roku szkolnym 2022/23 polscy uczniowie zasiądą do ławek ze swoimi ukraińskimi rówieśnikami. O tym również wspomniał prezydent Żuk: - W naszych przedszkolach i szkołach kształcić się będzie blisko 2 tys. uchodźców z Ukrainy - mówił. Pięcioro z nich uczęszczać będzie do VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie. - Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy z uczniami-obcokrajowcami, a nasi nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni, zarówno pod kątem współpracy z nimi, jak i w zakresie pomocy psychologicznej i profilaktyczno-pedagogicznej- mówiła obecna na inauguracji miejskiej w Staszicu Marzena Kamińska, dyrektor VI LO.