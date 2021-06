Nowa hala sportowa w Lublinie? Radny uważa, że już czas na taką inwestycję

Do lubelskich przedstawicieli sportów halowych występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych dołączyli właśnie siatkarze LUK Politechniki. Zespół dotychczas korzystał z obiektu przy Al. Zygmuntowskich, ale po awansie do PlusLigi przeprowadzi się do większej hali Globus.

- W hali Globus będziemy rozgrywać mecze ligowe oraz organizować połowę treningów – tłumaczy Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki. Siatkarze dołączą m.in. do koszykarzy Startu i piłkarek ręcznych MKS. - Było spotkanie wszystkich klubów i uzgodniliśmy już warunki korzystania z obiektu. Radzimy sobie, jak możemy, natomiast na pewno przydałaby się nowa hala – dodaje Skubiszewski.

Z hali przy ul. Kazimierza Wielkiego korzystają również drużyny grające w niższych ligach oraz grupy młodzieżowe. Pojawienie się dodatkowo siatkarzy ograniczy dostęp do niej dla mniejszych klubów. Radny Leszek Daniewski uważa, że to czas, żeby pomyśleć o budowie nowej hali. - Zwracam się do prezydenta z prośbą o przystąpienie do opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego nowej hali, co z pewnością zapoczątkuje starania Lublina o pozyskanie środków zewnętrznych, a być może i sponsora tytularnego dla budowy tego obiektu – twierdzi radny.