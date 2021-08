Nowa propozycja dla szkół od Ministra Edukacji i Nauki. Od września rusza pilotażowy program „Poznaj Polskę”

Na forach nauczycielskich zawrzało. Część środowiska zarzuca ministrowi indoktrynowanie uczniów.

- Ja nikogo do tego nie zmuszam – odpowiada minister Czarnek. - Ja wyznaczam obszary edukacyjne i wyznaczam punkty edukacyjne w ramach tych obszarów edukacyjnych, do których, jeśli dzieci i młodzież będą chciały pojechać, to ja je dofinansuję. Nikt nie musi tam jechać. Chętni pojadą i skorzystają ze środków. Gdybym na siłę wprowadził do szkoły konieczność wizyty w Parku Pamięci w Toruniu albo Muzeum Rodziny Ulmów na Podkarpaciu, to można byłoby mówić o tym, że Czarnek indoktrynuje. Chociaż też byłoby to głupie, bo to miejsca stworzone za pieniądze publiczne i mają swoje walory edukacyjne. W tym przedsięwzięciu nie ma przymusu.