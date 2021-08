Nowoczesny, specjalistyczny Mercedes do zadań specjalnych, dołączył do floty chełmskiej spółki komunalnej

Sprzęt charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi. Na jego wyposażeniu znajdują się, m. in. wydajny i cicho pracujący kompresor ssąco - tłoczący, wysięgnik hydrauliczny sterowany radiowo z kołowrotem na wąż ssawny, wyciągarkę elektryczną, węże i dysze wysokociśnieniowe oraz stalowy zbiornik z przegrodą przesuwną na osad i wodę przeznaczoną do czyszczenia kanałów.

- Nowoczesna zabudowa i zdalne sterowanie umożliwia sprawną i bezkolizyjną pracę. Postawiliśmy na markę sprawdzoną, niezawodną oraz dostosowaną do bieżących potrzeb i oczekiwań - podkreślają szefowie spółki MPGK w Chełmie.

Jak informuje spółka MPGK zakup pojazdu to element właściwego utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania ewentualnych zatorów i niedrożności. Zanieczyszczenia ograniczają przepływ ścieków w kanale, przez co spiętrzone ścieki wydostają się do gruntu oraz na powierzchnię ziemi przez włazy studni kanalizacyjnych. Niedrożne kanały sanitarne uniemożliwiają ich inspekcję oraz wykrywanie nieszczelności, przyczyniających się do infiltracji wód oraz eksfiltracji ścieków do gruntu.