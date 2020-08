Od 55 lat walczą o chodnik. 100 mieszkańców wyjdzie na przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 824

- Trzeba coś wreszcie zrobić, nie możemy już dłużej czekać. O budowę chodnika walczymy od 55 lat - podkreśla Rybczyński. I dodaje: - To nie jest jedyne rozwiązanie, które poprawiłoby bezpieczeństwo na tej drodze. Zabiegaliśmy też o odcinkowy pomiar prędkości albo radar – cokolwiek, co pozwoliłoby na wyhamowanie prędkości, którą tu kierowcy rozwijają. Bez skutku – dodaje Ryszard Rybczyński.

Co na to władze województwa, które odpowiadają za drogę 824? Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa tłumaczy, że budowa chodnika w Parchatce znajduje się na liście rezerwowej zadań proponowanych do wykonania w 2020 r. przy udziale jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że połowę środków na inwestycję wartą w sumie 350 tys. zł miał wyłożyć samorząd województwa a połowę – gmina Kazimierz Dolny. Władze gminy zapewniają, że są gotowe do realizacji inwestycji, gotowy jest także projekt.