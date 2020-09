Pierwszy raz w historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do grona prorektorów dołączyła siostra zakonna

Od 1 września na KUL-u zmieniły się stery. Po ośmiu latach kierowania uczelnią ks. prof. Antoni Dębiński oficjalnie przekazał insygnia władzy ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu, który w pierwszym dniu urzędowania przedstawił swoich współpracowników, w gronie których znalazła się m.in. Albertynka, siostra prof. Beata Zarzycka. Jest to pierwsza zakonnica w historii KUL, która objęła funkcję prorektorską uczelni.

- Ksiądz rektor powierzył mi funkcję prorektora ds. nauki i kadr. Przyjmuję tę decyzję księdza rektora jako przejaw jego zaufania. Ale jest to też dla mnie ogromne wyzwanie. I na pewno przy współpracy z pracownikami uniwersytetu dołożę wszelkich starań, żeby dbać o sprawy nauki, rozwoju, podnoszenia jakości badań naukowych, a także podnoszenia jakości naszej pracy, umiędzynarodowienia nauki i współpracy zagranicznej. Także pokazywania tego, co potrafimy robić jako naukowcy, badacze, co możemy osiągnąć i co możemy zaoferować dziś przestrzeni społecznej i gospodarczej. Takie będą moje główne obszary troski na najbliższe lata – zapowiedziała siostra prof. Beata Zarzycka, nowa prorektorka KUL ds. nauki i kadr.